Trump “se prepara ativamente” para encontro com líder da Coreia do Norte

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “continua a preparar ativamente” o “esperado encontro” com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Cingapura.

Ainda de acordo com a porta-voz, Trump se reunirá em 7 de junho com o premiê japonês, Shinzo Abe, na Casa Branca. Segundo ela, Kim Yong Chol, vice-presidente do Comitê Central da Coreia do Norte, viaja a Nova York para se reunir com o secretário de Estado, Mike Pompeo, ainda nesta semana.

Sanders disse também que uma delegação dos EUA deve se reunir com autoridades norte-coreanas na zona desmilitarizada entre as Coreias.

Na semana passada, Trump chegou a descartar a reunião com Kim, mas posteriormente disse que ela poderia ocorrer. Fonte: Associated Press.