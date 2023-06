Trump se entrega à Justiça e deve se declarar inocente em caso dos documentos secretos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou no tribunal federal de Miami nesta terça-feira, 13, para prestar depoimento depois de ser acusado formalmente de reter intencionalmente documentos contendo alguns dos segredos mais bem guardados do país – além de mentir e obstruir a Justiça quando autoridades federais tentaram recuperá-los. Neste momento Trump é considerado preso sob custódia. Esta é a segunda vez que Trump, que é candidato à presidência novamente, se entrega à Justiça, mas a primeira nível federal.

Trump enfrenta 37 acusações relacionadas ao manuseio incorreto de documentos secretos, incluindo 31 acusações sob um estatuto da Lei de Espionagem referente à retenção intencional de informações de defesa nacional. As acusações também incluem acusações de obstrução da Justiça e declarações falsas, entre outros crimes. Espera-se que Trump, bem como seu assessor também acusado no caso Walt Nauta, se declare inocente.

Antes de chegar ao tribunal, Trump postou no Truth Social, sua plataforma de mídia social, que hoje foi “Um dos dias mais triste da história de nosso país”. O ex-presidente chegou em uma carreata e entrou no tribunal por em uma garagem subterrânea. Não haverá fotos de Trump durante a audiência por determinação do juiz.

Trump é acusado de manter documentos relacionados a “armamento nuclear nos Estados Unidos” e “capacidades nucleares de um país estrangeiro”, juntamente com documentos de relatórios de inteligência da Casa Branca, de acordo com a acusação.

Os promotores alegam que Trump mostrou os documentos para pessoas que não tinham autorizações de segurança para revisá-los e depois tentou esconder os papéis de seus próprios advogados enquanto tentavam cumprir as exigências federais para encontrar e devolver os mesmo. As principais acusações acarretam penas de até 20 anos de prisão.

Esta, porém, é uma aparição inicial no tribunal, segundo os registros, uma fase em que os réus não costumam ser denunciados já que em tese ainda não conhece as acusações e não são representados por um advogado. Em vez disso, eles frequentemente entram com seus argumentos em uma acusação em uma data posterior, quando já são representados por um advogado.

Mas, no caso de Trump, ele vai ao tribunal dias depois de receber uma intimação. Ele já viu e conhece as acusações que enfrenta e as discutiu com sua equipe jurídica, que muda constantemente. Neste caso, não se sabe o que pode acontecer a seguir.

A aparição de hoje marca a primeira vez que um ex-presidente americano foi indiciado por crimes federais. No entanto, já é a segunda vez que Trump é acusado criminalmente desde março, quando foi indiciado em um tribunal estadual de Nova York por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais relacionados a pagamentos de dinheiro secreto de 2016. Trump negou irregularidade em ambos os casos.

Ao contrário de sua acusação em Nova York, não haverá fotos no tribunal porque não são autorizadas câmeras em tribunais federais. Pode haver, no entanto, imagens ilustrativas.

Após se declarar inocente, as partes discutirão possíveis condições de fiança, que podem incluir uma ordem de entrega do passaporte do ex-presidente. Trump não será submetido a uma foto policial quando comparecer ao tribunal, de acordo com uma pessoa familiarizada com as negociações que falou sob condição de anonimato.

Normalmente, os réus em processos criminais tiram suas impressões digitais e são fotografados para ajudar a identificá-los. Mas quando Trump foi indiciado em Nova York, as autoridades sentiram que uma foto era desnecessária devido ao nível de fama do ex-presidente. Eles tiraram suas impressões digitais, no entanto.

Do lado de fora do tribunal, a polícia se preparou para grandes protestos, tanto a favor quanto contra a prisão de Trump. Após a audiência, Trump deve dar um pronunciamento na noite de hoje após retornar ao seu resort em Bedminster, Nova Jersey./(Com agências internacionais)