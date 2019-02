Trump se diz otimista para encontro com Kim Jong-un

Em entrevista à rede CBS neste domingo, dia 3, Donald Trump se mostrou otimista sobre o desarmamento nuclear da Coreia do Norte. O presidente americano assegurou que já tem a data e a localização de seu próximo encontro com Kim Jong-un, atualmente programado para o final de fevereiro, provavelmente no Vietnã ou na Tailândia. Os detalhes serão anunciados amanhã no discurso do Estado da União. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.