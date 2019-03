Trump: relação entre Brasil e EUA está melhor do que jamais foi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 19, com o presidente Jair Bolsonaro que a relação bilateral “está melhor do que jamais foi”. O líder americano reforçou que os laços econômicos entre os dois países devem ser baseados na justiça e na reciprocidade.

Foto: Isac Nóbrega / PR

Segundo Trump, os dois países estão comprometidos em reduzir barreiras. “Somos as duas maiores democracias e economias do Hemisfério Ocidental”, afirmou Trump, depois que dizer que as duas nações têm visões parecidas.

“A última coisa que queremos é o socialismo”, afirmou Trump, acrescentando que “chegou a hora final” para o regime na região.

Trump voltou a dizer que tem a intenção de designar o Brasil como um aliado fora ou, ainda, um aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).