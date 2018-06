Trump recebe premiê do Japão nesta quinta-feira, com Coreia do Norte em pauta

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, vai a Washington nesta quinta-feira, onde será recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Abe tem interesse em reforçar preocupações japonesas sobre a segurança, entre outros temas, antes do provável encontro entre Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na próxima semana.

Abe terá menos de duas horas para a conversa, antes de seguir para o Canadá, onde haverá uma reunião do G-7 em 8 e 9 de junho. O presidente americano, que também irá ao encontro do G-7, segue depois para Cingapura, onde no dia 12 deve se reunir com Kim.

O premiê quer garantir que Trump não feche um acordo que poderia deixar o Japão sujeito a mísseis de curta distância norte-coreanos. Além disso, deve perguntar o líder americano sobre o destino dos japoneses sequestrados pela Coreia do Norte nos anos 1970 e 1980.

O comércio bilateral também estará em pauta. Abe deve pressionar Trump para retirar as tarifas à importação de aço e alumínio e mostrar sua oposição a ameaças de tarifas americanas a automóveis japoneses. Fonte: Associated Press.