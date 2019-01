Trump realizará discurso do Estado da União no dia 5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou o convite da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, para realizar o discurso do Estado da União em sessão conjunta do Congresso no dia 5 de fevereiro, uma terça-feira. A fala ocorrerá uma semana após o originalmente previsto.

Em carta, Pelosi disse que ela e o presidente concordaram com a nova data, em telefonema mais cedo nesta segunda-feira. Trump então respondeu com outra carta, aceitando a oferta. “Nós temos uma grande história para contar, e ainda grandes objetivos a alcançar”, afirmou o presidente na mensagem.

O discurso ocorreria em princípio em 29 de janeiro, mas foi adiado por causa da paralisação parcial do governo (shutdown), que durou mais de um mês. Fonte: Dow Jones Newswires.