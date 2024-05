Mundo Trump publica vídeo com menção a ‘Reich unificado’ em caso de volta à presidência

Um vídeo publicado por Donald Trump nas redes sociais faz alusão a um “Reich unificado” caso ele vença as eleições presidenciais, em novembro. A peça intercala manchetes sobre o que aconteceria caso o ex-presidente vencesse o pleito com outras históricas que remetem à Europa no período da Primeira Guerra Mundial. Trump é o provável candidato republicano à Casa Branca e tem leve vantagem nas pesquisas nacionais e nos Estados-chave.

Segundo Karoline Leavitt, porta-voz da campanha de Trump, o vídeo foi criado por uma conta aleatória e republicado por um funcionário que não se atentou ao conteúdo enquanto o ex-presidente estava no tribunal. O empresário estava em Manhattan, onde enfrenta 34 acusações de falsificação de registros empresariais por supostamente encobrir um pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels.

A Associated Press informou que uma das manchetes que aparecem no vídeo parecia ter sido copiada do Wikipedia: “A força industrial e a produção alemã aumentaram significativamente após 1871, impulsionadas pela criação de um Reich unificado”. A campanha de Joe Biden denunciou a publicação associou o empresário à Alemanha Nazista.

Fonte: Dow Jones Newswires.