O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja criar “cidades-santuário” na fronteira do país com o México para imigrantes ilegais. A medida seria uma retaliação à oposição democrata, já que a região é reduto político do Partido Democrata.

A ideia de enviar imigrantes para redutos democráticos foi considerada duas vezes nos últimos meses. Apesar da Casa Branca e do Departamento de Segurança Interna afirmarem que o planto havia sido rejeitado, Trump Dise, ontem à noite, que ainda está considerando a aplicação dessa medida. “Devido ao fato de que os democratas não estão dispostos a mudar a nossa lei de imigração, estamos de fato, como relatado, dando fortes considerações para colocar imigrantes ilegais em cidades do Santuário”, disse.

Grupos ativistas da imigração ponderam que a medida pode fazer com que os imigrantes permanecem no território norte-americano, pois são locais com estrutura e recursos para abrigar os imigrantes. Fonte: Associated Press.