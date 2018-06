Trump pede que republicanos não gastem tempo com imigração antes de eleição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os congressistas do Partido Republicano deveriam “para de gastar seu tempo” com projetos de lei sobre imigração até depois das eleições legislativas de novembro, alegando que os democratas estão apenas fazendo o próprio “jogo”, sem qualquer intenção de resolver a questão imigratória.

Em duas publicações no Twitter, Trump prometeu a seus seguidores que, se elegerem mais republicanos em novembro, “aprovaremos as melhores, mais justas e mais abrangentes leis imigratórias de todo o mundo”. “Agora, temos as piores e mais burras (leis)”, criticou. “Podemos aprovar grandes leis após a Onda Vermelha!”, exclamou o presidente americano, em referência à cor pela qual o Partido Republicano é conhecida nos EUA.

O presidente da Câmara de Representantes do país, o republicano Paul Ryan, prometeu colocar nesta sexta-feira, 22, em votação um projeto de lei para solucionar o impasse nas fronteiras que, desde a adoção de uma política de “tolerância zero” pelo governo de Trump, levou à separação entre imigrantes ilegais de quase 2 mil crianças de seus pais.