Trump: paralisação do governo levará o tempo que for necessário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quarta-feira, 2, a necessidade da construção de um muro na fronteira com o México e destacou que a paralisação do governo “levará o tempo que for necessário”.

A inclusão de recursos para financiamento da construção do muro no orçamento americano é o principal ponto de divergência com parlamentares, impedindo a aprovação do projeto que colocaria fim à paralisação parcial das atividades do governo, que se estende desde o dia 22 de dezembro.

Comparando os US$ 5,6 bilhões solicitados para o muro com os gastos dos EUA no Afeganistão, Trump reforçou que trata-se de um preço pequeno a pagar pela segurança na fronteira.