Trump: júri em caso sobre pagamentos de campanha de chega a veridicto

O júri no caso de pagamentos supostamente ilegais de campanha de Donald Trump chegou a um veredicto. O grupo solicitou mais 30 minutos para preencher o formulário.

Donald Trump está agora sentado no tribunal com os braços cruzados sobre o peito enquanto aguarda a leitura do veredicto.

No centro das acusações estão os reembolsos pagos ao ex-advogado de Trump, Michael Cohen, por um pagamento secreto de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels em troca de não tornar pública sua alegação sobre um encontro sexual com Trump em 2006.

Os promotores dizem que os reembolsos foram falsamente registrados como “despesas legais” para ocultar a verdadeira natureza das transações.