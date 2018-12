Trump faz viagem não agendada a tropas americanas no Iraque

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, informou há pouco que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump fizeram uma viagem surpresa ao Iraque para visitar tropas americanas que estão no país. É a primeira vez que o republicano visita uma zona de combate desde que assumiu o comando da Casa Branca.

“O presidente Trump e a primeira-dama viajaram para o Iraque no fim da noite de Natal para uma visita a nossas tropas e à liderança militar sênior para agradecer a eles pelo serviço, pelo sucesso e pelo sacrifício deles e para desejar-lhes um feliz Natal”, afirmou a porta-voz em seu perfil oficial no Twitter. Os EUA têm 5,5 mil tropas no Iraque. A viagem não havia sido informada anteriormente, mas a imprensa mundial informou, durante a tarde, que o Air Force One havia sido visto sobrevoando algumas regiões da Europa.

O avião pousou em uma base aérea no oeste de Bagdá na noite desta quarta-feira (horário local) em um momento no qual a máquina pública federal americana está parcialmente paralisada. A viagem também vem logo depois que Trump anunciou a retirada das forças americanas da Síria – uma decisão que culminou, posteriormente, na demissão do secretário de Defesa, James Mattis, que deixa o cargo em 31 de dezembro.