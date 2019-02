Trump fará discurso sobre o muro na fronteira com o México nesta sexta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento sobre segurança na fronteira na Casa Branca às 13h (de Brasília) desta sexta-feira, 15.

De acordo com o governo americano, Trump deve assinar nesta sexta o projeto de lei orçamentária aprovado no Congresso que impede uma nova paralisação da máquina pública federal, mas também tomará “outra ação executiva, incluindo a declaração de emergência nacional”, para cumprir o compromisso firmado em campanha de construir um muro na fronteira com o México.

Nesta quinta-feira, 14, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, por 300 votos a 128, o projeto orçamentário negociado em conjunto por republicanos e democratas. Como o texto havia sido aprovado no Senado mais cedo, basta agora a sanção do presidente Donald Trump para que passe a valer.

O pacote acordado entre congressistas destina US$ 1,375 bilhão para 88 quilômetros de barreiras na fronteira que já existem em algumas cidades americanas – o valor é bastante inferior ao exigido por Trump, que desejava US$ 5,7 bilhões para erguer um muro de concreto ou de aço.