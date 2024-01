Trump está inelegível? Qual sua idade? Perguntas e respostas sobre o ex-presidente dos EUA

O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias do partido Republicano no estado americano de Iowa. Na disputa pela nomeação do partido para a corrida à Casa Branca, Trump obteve uma vantagem inédita de 30 pontos porcentuais sobre o segundo colocado: com cerca de 99% da apuração concluída, ele tem 51% dos votos, enquanto o segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis, tem 21%; o terceiro lugar ficou com a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, com 19%.

A disputa interna entre os pré-candidatos republicanos começou na segunda-feira, 15, com o caucus de Iowa. A próxima disputa será em New Hampshire, um estado mais moderado. Veja abaixo perguntas e respostas sobre Donald Trump.

Qual é o partido de Donald Trump?

O ex-presidente Donald Trump é do partido Republicano.

Qual a idade de Donald Trump?

Donald Trump nasceu no dia 14 de junho de 1946, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele tem atualmente 77 anos.

Donald Trump está inelegível?

Em dezembro, uma decisão da Suprema Corte do Colorado barrou o ex-presidente Donald Trump de aparecer na cédula de votação das primárias do partido Republicano no Estado. A corte considerou que as ações de Trump antes e em 6 de janeiro de 2021 constituíram envolvimento em insurreição e que os tribunais tinham autoridade para aplicar a Seção 3 da 14ª Emenda, que impede insurrecionistas de ocuparem cargos públicos.

Foi a primeira vez na história que a Seção foi usada para impedir a votação de um candidato presidencial. No entanto, Trump pediu à Suprema Corte dos EUA que garanta que ele possa aparecer nas votações primárias em todo o país, invalidando a decisão.

Maine, também em dezembro, se tornou o segundo Estado americano a proibir Trump de participar das primárias, também de acordo com a mesma Seção da Constituição dos EUA. Trump, porém, também solicitou a um tribunal a reversão da decisão.

Ambos os Estados suspenderam temporariamente suas decisões de manter Trump fora das urnas até o desfecho dos recursos. De acordo com a decisão do Colorado, que também é foco de um recurso separado apresentado pelo Partido Republicano local, o nome do ex-presidente permanecerá na votação primária até que a Suprema Corte dos EUA tome medidas. No Maine, o nome de Trump permanecerá na votação primária até que um juiz estadual analise a questão.

Quanto é a fortuna de Donald Trump? Que posição ele ocupa no ranking de pessoas mais ricas do mundo?

Segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes, a fortuna de Donald Trump atualmente é de US$ 2,6 bilhões (cerca de R$ 12,7 bilhões) – está em 1.228° lugar no ranking de pessoas mais ricas do mundo.

Quem são os filhos de Donald Trump?

O ex-presidente dos EUA tem cinco filhos: Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Eric Trump, do seu primeiro casamento, com Ivana Trump – ela faleceu em 2022; Tiffany Trump, com sua segunda esposa, Marla Maples; e Barron Trump, com sua terceira e atual esposa, Melania Trump.