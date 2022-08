Mundo Trump entra com ação judicial contra buscas do FBI

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump entrou com uma ação judicial nesta segunda-feira, 22, pedindo a nomeação de um “mestre especial” para revisar os materiais apreendidos pelo FBI durante uma busca em sua casa em Mar-a-Lago e pediu a um juiz que ordenasse aos investigadores que parassem imediatamente de examinar os itens.

Um mestre especial é um terceiro, geralmente um juiz aposentado, que analisa as evidências para determinar se estão protegidas por privilégio advogado-cliente, privilégio executivo ou doutrinas legais semelhantes.

Trump também está buscando um inventário mais detalhado dos itens retirados de seu clube privado na Flórida no início deste mês, bem como a devolução de quaisquer itens apreendidos que ele diz não estar dentro do escopo do mandado de busca.