Trump e Kim Jong-un não chegam a acordo em segundo encontro, diz Casa Branca

A Casa Branca informou nesta quinta-feira, 28, que o encontro de cúpula do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, não resultou em um acordo entre as partes. O principal objetivo da reunião, realizada em Hanói, capital do Vietnã, era levar o país asiático a abrir mão de seu arsenal nuclear.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, informou que o diálogo entre os países vai prosseguir. Sanders disse ainda que o encontro de dois dias entre Trump e Kim foi “muito bom e construtivo”.

Trump e Kim deixaram o hotel onde a cúpula foi realizada muito antes do planejado nesta quinta. Os líderes não almoçaram juntos, como estava previsto, e a cerimônia de assinatura de um acordo conjunto foi descartada. O presidente americano deverá falar com a imprensa ainda nesta quinta.