Trump e Kim Jong-un chegam a hotel em Cingapura onde vai ocorrer cúpula bilateral

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou há pouco à ilha de Sentosa, ao sul da Cidade de Cingapura, para o histórico encontro com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

A comitiva de Trump atravessou os portões do Capella Hotel às 21h13 (de Brasília, 8h13 hora local). Minutos depois, Kim Jong-un chegou ao hotel. O encontro está marcado para as 9h local. Fonte: Associated Press.