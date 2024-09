Trump e Harris aparecem tecnicamente empatados em pesquisa da CNN

Uma pesquisa realizada pela CNN, entre 19 e 22 de setembro, mostra o cenário presencial americano divido entre os candidatos Kamala Harris e Donald Trump.

A rede americana de televisão perguntou aos participantes do estudo em quem provavelmente votariam se a eleição fosse hoje. 48% dos entrevistados que provavelmente irão votar (likely voters) escolheram a chapa democrata liderada por Harris, enquanto 47% optaram pelo chapa republicana.

Já entre os entrevistados registrados para votar (registered voters), ambos os candidatos estão empatados, com 47%.

O estudo foi realizado para a CNN via web e telefone no Painel de Opinião do SSRS, um painel nacionalmente representativo de adultos americanos com 18 anos ou mais, recrutados por meio de técnicas de amostragem baseadas em probabilidade.