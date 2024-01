Trump é condenado a pagar R$ 410 milhões por difamação a escritora que o acusa de estupro

O ex-presidente Donald Trump foi condenado nesta sexta-feira, 26, a pagar mais US$ 83 milhões, o equivalente a cerca de R$ 410 milhões, a jornalista E. Jean Carroll que o acusou de estupro e, posteriormente, difamação. Ela afirma que o líder republicano prejudicou a sua imagem e reputação por chamá-la de mentirosa ao negar a agressão sexual.

Líder republicano classificou o veredito como “absolutamente ridículo” – Foto: Reprodução

Antes do veredito, Trump deixou o tribunal de forma abrupta enquanto a defesa da escritora se manifestava e não ouviu a argumentação final dos próprios advogados. Nas redes sociais, ele criticou o veredito: “absolutamente ridículo”, escreveu.

Essa foi a segunda vez em menos de um ano que a Justiça decidiu sobre a alegação de Carroll de que Trump a estuprou em uma loja de departamentos na cidade de Nova York em 1996. No primeiro veredito, em maio, ele foi considerado responsável pelo abuso sexual e condenado a pagar US$ 5 milhões em indenização.

Agora, a ação foi motivada por declarações de Trump sobre Carroll enquanto ainda era presidente dos Estados Unidos. Donald Trump tem negado todas as acusações e afirma que seria vítima de uma “caça às bruxas”.

“Discordo completamente de ambos os vereditos e irei recorrer a toda essa Caça às Bruxas dirigida por Biden focada em mim e no Partido Republicano. Nosso Sistema Legal está fora de controle e está sendo usado como uma Arma Política”, escreveu o líder republicano na sua rede, a Truth Social, depois do veredito.

Apesar da série de problemas que acumula na Justiça, Trump está a caminho de mais uma nomeação para representar o partido Republicano na corrida à Casa Branca. Ele venceu as prévias em Iowa e New Hampshire. (COM ASSOCIATED PRESS)