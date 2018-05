Trump diz ser muito bom receber calorosa e produtiva resposta da Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou a postura da Coreia do Norte, após ele cancelar a reunião que estava marcada para acontecer no dia 12 de junho, em Cingapura.

Em seu Twitter, Trump escreveu: “Muito boa notícia receber a calorosa e produtiva declaração da Coreia do Norte. Em breve veremos aonde ela nos levará, esperançosamente, para uma prosperidade e paz duradoura. Só o tempo (e talento) dirá!”.

Ontem à noite, o vice-chanceler da Coreia do Norte, Kim Kye-gwan, afirmou em comunicado que o país está disposto a sentar com os Estados Unidos para resolver o impasse em torno do cancelamento da reunião entre o ditador Kim Jong-un e Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

Segundo a publicação, o vice-chanceler disse que uma primeira reunião não resolveria todos os problemas, mas que melhoraria as relações e que eles estavam preparados para se reunir a qualquer momento.