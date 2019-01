Trump diz que ‘todas as opções estão sobre a mesa’ para lidar com Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer comentários sobre a Venezuela na tarde desta quinta-feira, após reconhecer, mais cedo, Juan Guaidó como o presidente interino do país sul-americano. “Não estamos considerando nada, mas todas as opções estão sobre a mesa”, afirmou o republicano durante rápida conversa com repórteres na Casa Branca.

Em um dia marcado por protestos em solo venezuelano, Guaidó se autointitulou presidente encarregado da Venezuela nesta tarde. Logo depois, em comunicado, Trump reconheceu a legitimidade de Guaidó e afirmou que continuará a usar “todo o peso do poder econômico e diplomático dos EUA para pressionar pela restauração da democracia venezuelana”.