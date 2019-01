Trump diz que só fará discurso de Estado da União quando paralisação acabar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na madrugada desta quinta-feira que fará o pronunciamento de Estado da União quando a paralisação parcial do governo americano for encerrada. Originalmente, o tradicional discurso na Câmara de Representantes estava previsto para a próxima terça-feira, 29 de janeiro.

Após uma série de disputas por meio da imprensa e nas mídias sociais com a presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi, sobre se o impacto do shutdown sobre o efetivo de servidores públicos de segurança poderia ou não ser contornado para realizar a fala na data inicial, o republicano afirma agora que é “prerrogativa dela” sugerir um adiamento do evento.

“Não estou procurando um local alternativo para o pronunciamento de Estado da União porque não há local que possa competir com a história, a tradição e a importância da Câmara”, escreveu Trump em sua conta no Twitter. “Espero ansiosamente para dar um ‘grande’ pronunciamento de Estado da União no futuro próximo!”, concluiu.