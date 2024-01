Trump diz que retorno à Casa Branca o ajudará a punir seus inimigos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos seus apoiadores que enfrentem as temperaturas frias no Estado americano de Iowa para que ele vença de forma implacável as primárias do Partido Republicano no Estado nesta segunda-feira, 15. Trump apontou que o voto de seus apoiadores o ajudaria a voltar à Casa Branca e punir os seus inimigos.

Trump estabeleceu expectativas altas quanto ao seu próprio desempenho na primeira disputa da corrida pela indicação presidencial republicana. Ele passou o dia anterior às convenções tentando garantir que encontraria os seus apoiadores. Seus principais rivais republicanos também passaram o domingo em Iowa, fazendo apelos de última hora aos cidadãos de Iowa que estavam abertos a ouvi-los.

Em um comício na cidade de Indianola, Trump apontou que as acusações que enfrenta foram motivadas por questões políticas e reforçou as falsas alegações de que a eleição presidencial de 2020 foi roubada pelo atual presidente americano, Joe Biden.

“Essas convenções são a sua chance pessoal de obter a vitória final sobre todos os mentirosos, trapaceiros, bandidos, pervertidos, fraudadores, canalhas e outras pessoas muito legais”, disse Trump ao público. “O pântano de Washington fez tudo ao seu alcance para tirar a sua voz. Mas amanhã é a sua hora de se voltar contra eles, de dizer o que pensa e de votar.”

Mesmo prevendo uma vitória acachapante contra os seus rivais, o ex-presidente moderou as expectativas sobre a possibilidade de ultrapassar os 50% dos votos, um limite nunca ultrapassado em uma prévia republicana. O recorde anterior de margem de vitória foi a vitória de quase 13 pontos de Bob Dole sobre Pat Robertson em 1988.

Disputa

Tanto a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, quanto o governador da Flórida, Ron DeSantis, que apostou alto em Iowa, exalaram confiança em entrevistas nacionais enquanto competem nas prévias republicanas. A disputa em Iowa deve impulsionar as suas campanhas, mesmo que não derrotem Trump. A pesquisa final do Des Moines Register/NBC News antes da prévia desta segunda-feira apontou que o ex-presidente americano manteve uma grande liderança em relação aos outros dois candidatos.

Trump está obtendo sucesso ao conseguir o apoio de republicanos importantes. O governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, que concorreu à indicação republicana, mas não conseguiu emplacar, e o senador da Flórida, Marco Rubio, o endossaram no domingo, 14. Ao escolher Trump, Rubio passou por cima de DeSantis, o governador do seu Estado, e de Haley, que apoiou Rubio em um momento crucial da sua fracassada campanha presidencial de 2016. Com informações da Associated Press.