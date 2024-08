Trump diz que pode ser ‘amigável’ a Irã, mas que país persa não terá arma nuclear

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, afirmou nesta quinta, 15, que “talvez” terá uma postura “amigável” com o Irã, se eleito em novembro. No entanto, um eventual segundo governo Trump trabalhará para evitar que o país persa desenvolva armas nucleares, disse ele em conferência de imprensa em Nova Jersey.

“Espero que possamos ser amigáveis com o Irã, mas eles não podem ter armas nucleares”, afirmou.

Trump também criticou a maneira como o governo do atual presidente dos EUA, Joe Biden, retirou as tropas americanas do Afeganistão. “Foi o dia mais vergonhoso da história do nosso país”, disse.