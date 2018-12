Trump diz que fará ‘o que for preciso’ para conseguir financiar muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que fará o que for preciso para conseguir financiamento para a segurança da fronteira americana com o México, sinalizando que a paralisação parcial da máquina pública federal do país não deve ter fim enquanto não houver um acordo entre democratas e republicanos para a construção de um muro entre os países.

Os comentários de Trump foram feitos a repórteres que viajaram com ele para o Iraque a bordo do Air Force One. O presidente se recuou a dizer a repórteres o quanto ele exigiria de fundos para aceitar encerrar a paralisação. Em vez disso, o republicano voltou a culpar os democratas pela questão e disse que “o público americano está exigindo um muro”.

Trump solicitou US$ 5 bilhões para o muro, uma quantia que a oposição rejeitou. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer (Nova York), afirmou que o financiamento à construção do muro “nunca passará pelo Senado” e pediu a Trump que abandone o pedido para que a barreira possa ser financiada.

A mais recente paralisação do governo americano – a terceiro do ano – teve início no sábado depois que o orçamento “tampão” expirou para nove departamentos e dezenas de agências. Cerca de 420 mil trabalhadores foram considerados essenciais e estão trabalhando sem pagamento, enquanto outros 380 mil estão parados. Fonte: Associated Press.