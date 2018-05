Trump diz que está tendo conversas produtivas com Coreia do Norte sobre cúpula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer em seu perfil no Twitter que a cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pode voltar a ser realizada em 12 de junho em Cingapura. “Estamos tendo conversas muito produtivas com a Coreia do Norte sobre como restabelecer a cúpula que, se acontecer, provavelmente permanecerá em Cingapura na mesma data, 12 de junho, e, se necessário, será estendida para além dessa data”, disse o republicano.

Na quinta-feira, Trump cancelou o encontro, que seria o primeiro entre líderes dos dois países. Em carta a Kim Jong-un, o presidente americano mencionou “a tremenda raiva e hostilidade” de manifestações recentes de Pyongyang como justificativa para a retração americana.