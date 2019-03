Trump diz que ele e Kim Jong-un vão se esforçar na questão da desnuclearização

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que ele e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão se “esforçar muito para definir algo sobre a desnuclearização” do país asiático e transformá-lo em uma “potência econômica”.

O comentário de Trump, feito em sua conta oficial no Twitter, veio antes de ele iniciar hoje uma reunião de cúpula de dois dias com Kim Jong-un em Hanói, capital do Vietnã.

No mesmo tuíte, Trump disse acreditar que China, Rússia, Japão e Coreia do Norte “ajudarão muito” para a desnuclearização da Coreia do Norte.