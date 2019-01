Trump diz estar ansioso por encontrar Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar “ansioso” para se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que “percebe tão bem que a Coreia do Norte possui um grande potencial econômico”.

A declaração feita por Trump no Twitter foi uma repercussão da fala de Kim em seu discurso de ano-novo televisionado, no qual afirmou que o país continua focado no processo de desnuclearização e sinalizou a intenção de se encontrar novamente com Trump, sem sinalizar quando o encontro poderia acontecer. “Estou disposto a sentar novamente com o presidente dos EUA a qualquer momento”, disse Kim.

Kim ameaçou, no entanto, uma mudança de postura se os EUA continuarem sua campanha de sanções e pressão sobre o país pelo desmantelamento de seu programa nuclear. “Mas se os EUA julgarem erradamente nossa paciência”, afirmou, “não temos escolha a não ser proteger a soberania e os interesses supremos de nosso país e buscar um novo caminho para alcançar a paz e a estabilidade na península coreana”. (Com informações da Dow Jones Newswires)