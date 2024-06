Trump diz esperar que todo bitcoin do mundo seja minerado em solo americano

Executivos de mineração de bitcoin se reuniram com o ex-presidente americano Donald Trump na noite de ontem. O agora candidato à reeleição comentou nas redes sociais que deseja que o bitcoin seja minerado principalmente nos EUA.

Estiveram presentes no encontro três dos cinco maiores mineradores de bitcoin do mundo, de acordo com um post da The Bitcoin Conference.

“A mineração de Bitcoin pode ser nossa última linha de defesa contra uma CBDC moeda digital de Banco Central”, escreveu Trump após o evento. “O ódio de Joe Biden ao bitcoin só ajuda a China, a Rússia e a Esquerda Comunista Radical. Queremos que todo o bitcoin restante seja FEITO NOS EUA!!!”, escreveu.