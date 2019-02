Trump declara emergência nacional e diz que irá construir muro na fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que irá assinar uma declaração de emergência nacional nesta tarde para garantir maior segurança à fronteira do país com o México. De acordo com ele, o tráfico humano e o tráfico de drogas são problemas que precisam ser combatidos e, para isso, é necessária a construção de um muro na fronteira sul dos EUA. “Temos uma invasão de gangues, crime e drogas no nosso país. Um muro fronteiriço impediria que essas coisas nos afetassem”, disse.

De acordo com Trump, tanto a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi (Califórnia), quanto o líder democrata no Senado, Chuck Schumer (Nova York) “sabem que precisamos de uma barreira na nossa fronteira sul”. Ele disse, ainda, que, como o atual momento da economia americana está bom, “mais pessoas estão tentando entrar no nosso país”, o que vem sendo impedido, em algumas áreas, devido a barreiras físicas que existem em algumas cidades fronteiriças. “Provavelmente, seremos contestados na Justiça por causa disso, mas acho que iremos vencer no final”, disse Trump a um repórter.

Questionado sobre o projeto orçamentário bipartidário aprovado ontem tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, Trump disse que não ficou feliz com o valor de US$ 1,4 bilhão destinado para a segurança na fronteira dos EUA com o México e a construção de barreiras fronteiriças. O presidente havia exigido US$ 5,7 bilhões para o muro e disse que não ficou “feliz” com o valor dado pelo Congresso. De acordo com o Wall Street Journal, as medidas devem reunir US$ 8 bilhões em fundos para a construção de barreiras fronteiriças. Em seu discurso, o presidente não deu um valor exato. “Temos uma chance de chegar perto de US$ 8 bilhões. Seja US$ 8 bilhões ou US$ 1,5 bilhão, vamos erguer um muro”, disse.

Pouco antes do pronunciamento de Trump, o chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, afirmou que Trump tentará tirar cerca de US$ 6,7 bilhões de outras partes do governo para construir cerca de 375 quilômetros de um muro de aço. Mulvaney disse que o presidente tomou as medidas executivas porque o Congresso se mostrou “incapaz” de permitir o nível de financiamento exigido pela Casa Branca. Entre eles, serão US$ 2,5 bilhões que serão tirados de esforços antidrogas do Departamento de Defesa, US$ 600 milhões do Tesouro e US$ 3,6 bilhões de construções militares. (Com Dow Jones Newswires)