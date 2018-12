Trump decide cancelar reunião com Putin no G-20 por tensões com Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou nesta quinta-feira a reunião que teria com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no encontro do G-20, a partir desta sexta-feira, citando as tensões com a Ucrânia.

“Baseado no fato de que os navios e marinheiros não foram devolvidos à Ucrânia da Rússia, decidi que seria melhor para todas as partes envolvidas cancelar minha reunião previamente agendada na Argentina com o presidente Vladimir Putin. Espero ansiosamente por um encontro significativo assim que esta situação for resolvida!”, escreveu Trump.

No domingo, 25, a Marinha ucraniana acusou a guarda costeira da Rússia de disparar e apreender dois navios de artilharia do país no Mar Negro, após um incidente perto da Crimeia, região anexada pelos russos em 2014. Um rebocador também foi apreendido e dois tripulantes ficaram feridos.

Moscou culpou Kiev de preparar e orquestrar “provocações”. Desde a anexação pela Rússia da Crimeia, antes território ucraniano, os russos têm trabalhado firmemente para reforçar sua zona de controle em torno da Península da Crimeia, e as tensões entre os países vêm crescendo.