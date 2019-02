Trump critica investigação sobre interferência da Rússia e ex-diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a investigação sobre a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial norte-americana de 2016, conduzida pelo conselheiro especial Robert Mueller, e ex-diretores do FBI. “A investigação de Mueller é totalmente conflituosa, ilegal e fraudada!”, disse, em sua conta na rede social Twitter. “Nunca deveria ter sido permitido iniciá-la, exceto pelo conluio e muitos crimes cometidos pelos democratas. Caça às bruxas!”, reclamou Trump.

O presidente dos EUA também criticou o ex-diretor interino do FBI, Andrew McCabe. “O desonrado diretor em exercício do FBI Andrew McCabe finge ser um ‘pobre anjinho'”, disse Trump, afirmando que ele fazia parte do “do escândalo da desonesta Hillary e do embuste da Rússia” e era “um fantoche” para o ex-diretor do FBI, James Comey.

Em entrevista ao programa 60 Minutos, da CBS, que vai ao ar hoje, mas teve trechos divulgados na quinta-feira, o ex-diretor interino do FBI, Andrew McCabe, disse que, logo depois de falar com Trump sobre a demissão de seu chefe James Comey, começou as investigações de contra-inteligência envolvendo o presidente e possíveis laços com a Rússia.

McCabe disse que queria que essas investigações fossem documentadas e estivessem em andamento para que fossem difíceis de anular sem levantar escrutínio. “Eu queria ter certeza de que nosso caso tinha bases sólidas e que, se alguém viesse atrás de mim e o fechasse e tentasse se afastar dele, não conseguisse fazer isso sem criar um registro de por que tomou essa decisão”, disse.

No Twitter, Trump disse ainda que “muitos dos principais líderes do FBI foram demitidos, forçados a sair ou foram embora”. “McCabe é uma desgraça para o FBI e uma desgraça para o nosso país”, escreveu Trump.