Trump celebra ritmo econômico e critica pedido de impeachment no Twitter

Por: Caio Rinaldi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou há pouco a queda dos pedidos de auxílio-desemprego. “Os pedidos semanais caíram ao menor nível em 50 anos. A economia está ÓTIMA”, escreveu o mandatário em sua conta oficial no Twitter.

Ainda na rede social, Trump comentou o impasse em torno do pedido de impeachment apresentado ontem pela senadora democrata Elizabeth Warren, pré-candidata à presidência. “Apesar do fato de que o relatório de Mueller não deveria ter sido autorizado e foi escrito da pior maneira possível por 13 (18) democratas enfurecidos e com ódio de Trump, incluindo o próprio Robert Mueller, o resultado final é de que não houve conluio nem obstrução”, afirmou Trump em outra postagem.

“A mídia mentirosa está fazendo de tudo para agitar e deixar as pessoas bravas. A mentira sobre a Rússia está morta”, finalizou Trump.

