Trump cancela viagem a Davos, citando ‘intransigência democrata’

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou pelo Twitter que decidiu cancelar a viagem prevista a Davos, na Suíça, onde participaria do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que acontece de 22 a 25 de janeiro.

“Por causa da intransigência democrata na segurança de fronteira e da grande importância da segurança para nossa Nação, estou respeitosamente cancelando minha viagem muito importante a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Meus mais sinceros cumprimentos e desculpas ao @WEF!”, disse Trump.

A questão da fronteira com o México, que envolve a construção de um muro exigida por Trump e barrada pelos democratas, tem sido o ponto de impasse para a aprovação do orçamento público americano. Devido à falta de recursos, parte das atividades do governo federal estão suspensas desde 21 de dezembro.