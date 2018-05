Trump cancela reunião de 12 de junho com líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em carta nesta quinta-feira que desistiu de uma reunião bilateral com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Segundo o americano, Kim mostrou “tremenda raiva e aberta hostilidade”, em seu comunicado mais recente, o que fez ele avaliar apropriado desistir do evento neste momento.

A reunião estava prevista para Cingapura. Segundo Trump, o cancelamento foi feito “para o bem de ambos os lados”, embora seja ruim para o mundo. “Você fala sobre suas capacidades nucleares, mas as nossas são tão massivas e poderosas que eu rezo a Deus para nunca ter de usá-las”, afirmou o americano.

Trump diz que avaliava que um “maravilhoso diálogo” estava em construção entre ele e Kim e que “algum dia” espera ainda encontrá-lo. “Enquanto isso, eu agradeço a você pela libertação de reféns que estão agora em casa com suas famílias. Esse foi um gesto bonito e foi muito apreciado.”

O presidente americano afirma ainda que, caso Kim mude de ideia para realizar a reunião, não deve hesitar em telefonar ou escrever. “O mundo, e a Coreia do Norte em particular, perderam uma grande oportunidade para uma paz duradoura e grandes prosperidade e riqueza. Essa oportunidade perdida é um momento verdadeiramente triste na história”, julgou o líder americano.