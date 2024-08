Trump ataca Harris em discurso sobre economia na Carolina do Norte

Em visita a Asheville, Carolina do Norte, o ex-presidente dos EUA e candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano, Donald Trump, pintou um quadro negativo para a economia americana e atacou o plano de governo da rival e vice-presidente Kamala Harris. “Provavelmente será uma cópia do meu plano”, apontou.

Na ocasião, Trump ainda declarou que, se Harris for eleita, ela não seria respeitada no cenário mundial, dando como exemplo o presidente russo Vladimir Putin, ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e ao presidente da China, Xi Jinping. “Vocês estão pagando o preço pelo extremismo liberal de Kamala no posto de gasolina, no balcão do supermercado e na conta da hipoteca”, disse o republicano.