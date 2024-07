Trump anuncia reunião com Netanyahu e diz que Kamala não pode ‘impedir’ guerra

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça, 23, uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na próxima sexta-feira, 26 de julho, em Mar-a-Lago, na Flórida. “Durante meu primeiro mandato, tivemos paz e estabilidade na região do Oriente Médio, até assinamos acordos históricos – e faremos isso de novo”, disse Trump, em publicação na sua rede social Truth Social.

O republicano escreveu que sua “agenda de paz através da força” demonstrará como conflitos violentos devem ser encerrados. “Milhões estão morrendo, e Kamala Harris não é de forma alguma capaz de impedir isso”, afirmou Trump, que tenta a reeleição pelo Partido Republicano.

Vice-presidente dos EUA e possível candidata pelo Partido Democrata, Kamala Harris deve encontrar Netanyahu separadamente durante a visita do premiê israelense no país. Contudo, ela não irá presidir as sessões do Congresso dos EUA, nas quais Netanyahu deve discursar, segundo informaram duas fontes à NBC News.

Ao contrário do presidente americano Joe Biden, Harris ainda não tem uma posição clara em relação a política externa com Israel e chegou a pedir um cessar-fogo no enclave palestino em março para reduzir o “imenso sofrimento” da população. A guerra na Faixa de Gaza matou mais de 39 mil palestinos nos últimos nove meses, de acordo com números informados pelo Ministério da Saúde de Gaza e divulgados pela Associated Press.

*Com informações da Associated Press