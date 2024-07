Trump acusa governo Biden de não protegê-lo de atentado em comício

"A administração Biden/Harris não me protegeu apropriadamente e fui forçado a levar uma bala pela democracia", disse o republicano

O ex-presidente dos EUA Donald Trump alegou nesta terça, 23, que não recebeu proteção apropriada durante tiroteio em comício, na Pensilvânia, pela equipe do governo do presidente democrata Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris.

“A administração Biden/Harris não me protegeu apropriadamente e fui forçado a levar uma bala pela democracia. Foi minha grande honra fazê-lo!”, escreveu, em publicação na Truth Social.

A declaração de Trump, que disputará a reeleição este ano, ocorreu no mesmo dia em que a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, renunciou ao cargo por e-mail, depois de admitir no Congresso dos EUA que a tentativa de assassinato contra o republicano foi a “maior falha operacional” da instituição em décadas.

No entanto, até o momento o Serviço Secreto não deu detalhes específicos sobre a investigação do atentado e sobre como o atirador de 20 anos, Thomas Matthew Crooks, conseguiu chegar a 135 metros do palco onde o ex-presidente estava discursando quando abriu fogo.

