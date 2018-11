Trump acredita que a China gostaria de chegar a um acordo comercial, diz Kudlow

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow, disse nesta terça-feira que o presidente Donald Trump está confiante sobre um acordo comercial com a China.

“O presidente tem tomado uma atitude positiva, ele e (o presidente da China, Xi Jinping) vão se encontrar na Argentina, vamos ver o que acontece”, disse Kudlow em entrevista à Fox Business. “Ao passo que nos aproximamos do G20, conversas bastante detalhadas entre os dois governos acontecem todos os níveis. Estamos em um momento muito melhor do que estávamos duas ou três semanas atrás.”

O conselheiro do presidente republicano advertiu, por outro lado, que qualquer possível acordo entre os países precisará levar em conta os interesses do País. “Ele que incluir temas como roubo de propriedade intelectual, transferências forçadas de tecnologia, cibersegurança… francamente, mais do que vimos até o momento”, disse. (Marcelo Osakabe)