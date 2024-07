Trump abre 5 pontos de vantagem ante Biden em pesquisa, após atentado

Segundo o levantamento, Trump tem 52% da preferência do eleitorado, comparado com 47% de Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump abriu cinco pontos porcentuais de vantagem ante o atual presidente americano, Joe Biden, em pesquisa de intenções de voto conduzida pelo instituto YouGov para a CBS News.

Segundo o levantamento, Trump tem 52% da preferência do eleitorado, comparado com 47% de Biden. Na sondagem anterior, de 3 de julho, Trump liderava por uma margem menor, de 2 pontos porcentuais.

Donald Trump abriu vantagem em relação a Joe Biden – Foto: Caio Guatelli / Fotos Públicas

Nos Estados mais importantes para uma vitória no Colégio Eleitoral, o republicano reúne 51% das intenções, enquanto o democrata tem 48%. A pesquisa aponta que 26% dos eleitores estão mais dispostos a votar em Trump por causa da tentativa de assassinato do último sábado, mas 67% dizem que o atentado não mudou a opinião.

O YouGov também testou um cenário hipotético no qual a vice-presidente Kamala Harris enfrenta Trump como candidata no topo da chapa. Nesta hipótese, Trump aparece com 51% e Harris, com 48%.

A pesquisa ouviu 2.247 eleitores registrados entre 16 e 18 de julho. A margem de erro é de 2,7 pontos porcentuais para cima e para baixo. Os Estados-pêndulos testados foram: Arizona, Georgia, Michigan, Carolina do Norte, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.