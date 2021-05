Tropas israelenses entram por terra na Faixa de Gaza

Tropas israelenses entraram por terra no começo da madrugada da sexta-feira, 14, na Faixa de Gaza (noite de quinta no horário de Brasília). É a primeira vez no atual conflito com o Hamas que o Exército de Israel entra no território palestino. Não está claro se a ação é uma incursão limitada a alvos específicos ou uma operação de larga escala. Em 2014, as forças israelenses conduziram uma ampla invasão em Gaza, mas operações militares pontuais não são incomuns.

“A aviação israelense e tropas em terra realizam atualmente um ataque na Faixa de Gaza”, declarou o exército em uma curta nota. O porta-voz do exército, Jonathan Conricus, confirmou que soldados israelenses entraram no enclave palestino.

Uma hipótese para a ofensiva é um ataque a bases de lançamento de foguetes contra o território israelense, que ficam perto da fronteira.

A tensão entre Israel e o território palestino começou na segunda-feira, depois de dias de tensão entre religiosos judaicos e muçulmanos na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém – local sagrado para as três maiores religiões monoteístas do mundo.

O Hamas lançou foguetes contra Israel, que retaliou com ataques aéreos. Até agora, 87 palestinos e 7 israelenses morreram. Em paralelo, ao menos seis cidades de israel registraram episódios de violência entre árabes e israelenses, que incluem linchamentos, ataques com armas brancas, saques e depredação. (Com agências internacionais)