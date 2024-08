Tropas de Israel lançam novo ataque em Gaza, enquanto mediadores pedem cessar-fogo

As tropas israelenses lançaram um novo ataque na cidade de Khan Younis, ao sul de Gaza, nesta sexta-feira, 9. A ofensiva, que tinha como alvo combatentes do Hamas que operam na região, acontece em um momento em que mediadores dos Estados Unidos, Egito e Catar pressionam para que Israel e Hamas cheguem a um acordo de cessar-fogo.

Autoridades americanas e israelenses disseram acreditar que Yahya Sinwar, o recém-nomeado líder máximo do grupo terrorista, pode estar escondido em túneis sob Khan Younis. Segundo militares de Israel, o ataque desta sexta-feira atingiu 30 alvos do Hamas na cidade, incluindo combatentes e locais de armazenamento de armas.

Estados Unidos, Egito e Catar fizeram uma declaração conjunta e solicitaram que seja realizada uma nova rodada de negociações em Doha ou no Cairo, e pressionaram para os lados seguirem em frente. “Não há mais tempo a perder nem desculpas de nenhuma parte para mais atrasos”, escreveram.

Após 10 meses de guerra em Gaza, a iniciativa dos mediadores visa retomar as negociações indiretas para um cessar-fogo que estão suspensas desde que o antecessor de Sinwar, Ismail Haniyeh, foi assassinado em uma suposta explosão israelense em Teerã.

O chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, que lidera as operações da guarda na região, repetiu as promessas de retaliação em uma carta a Sinwar, cuja cópia foi vista pela Associated Press. “Estamos nos preparando para vingar seu sangue”, escreveu Ismail Qaani, referindo-se a Haniyeh.