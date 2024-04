Mundo Troca de tiros deixa 3 feridos na Filadélfia durante celebração do fim do Ramadã

Pelo menos três pessoas foram baleadas e feridas nesta quarta-feira, 10, na Filadélfia, nos Estados Unidos, durante um evento Eid al-Fitr, que celebra o fim do mês sagrado do Ramadã. Segundo a polícia, foram disparados mais de 30 tiros às 14h30 locais (15h30 de Brasília).

O comissário de polícia da Filadélfia, Kevin Bethel, afirmou em entrevista coletiva que dois grupos de pessoas começaram a atirar um contra o outro e as pessoas começaram a fugir do local.

Os policiais levaram sob custódia quatro homens e uma mulher, e quatro armas foram recuperadas no local, disse Bethel.

Um suspeito, um menino de 15 anos que a polícia disse ter uma arma, foi baleado pela polícia e ficou ferido no ombro e na perna. Um homem também foi baleado no estômago e outro jovem teve um ferimento na mão. Ninguém foi morto, disse a polícia.

Não ficou imediatamente claro o que causou o tiroteio.

Zania Weatherford, que frequenta o festival há cerca de seis anos, disse que estava no parque aproveitando a celebração e foi para o carro “por um minuto” quando ouviu 20 a 30 tiros e viu pessoas correndo pelo rua do parque. Ela ficou no carro, assustada e sem saber o que fazer, depois ligou para parentes que também estavam no evento para se certificar de que estavam seguros.

Eid al-Fitr é um feriado islâmico que marca o fim do Ramadã, o mês em que os muçulmanos devotos jejuam diariamente do amanhecer ao pôr do sol. O Ramadã é um momento de maior adoração, caridade e boas ações. Eid al-Fitr significa a festa, ou festival, da quebra do jejum.