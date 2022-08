Tribunal da Malásia rejeita apelação de ex-primeiro-ministro, que deve ser preso

O ex-primeiro-ministro Najib Razak deve ser preso, depois que o mais alto tribunal da Malásia rejeitou sua apelação. Ele é acusado por corrupção em um dos maiores escândalos financeiros do mundo.

Najib, de 69 anos, foi condenado a 12 anos de prisão em 2020 após ser condenado por sete acusações, incluindo abuso de poder, lavagem de dinheiro e quebra de confiança criminosa, além de multado em quase US$ 50 milhões.

Sua punição foi suspensa enquanto ele apelava dos veredictos, todos confirmados pelo Tribunal Federal da Malásia nesta terça-feira.

Ele foi primeiro-ministro do país do Sudeste Asiático por quase uma década, até perder as eleições de 2018, em meio à indignação com o escândalo envolvendo o fundo de investimento estatal 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).

Ele continuou a atuar no Parlamento depois de perder a eleição.