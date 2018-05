Trabalharemos com Itália, mas com princípios da zona do euro, diz Merkel

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ressaltou a importância de manter os princípios da zona do euro, no momento em que a Itália pode caminhar para uma eleição antecipada. Questionada em conferência em Berlim se estava preocupada sobre a dificuldade para a formação do próximo governo italiano, ela respondeu: “Nós queremos trabalhar com todos os governos, mas claro que também temos princípios dentro da zona do euro”.

Merkel não comentou diretamente sobre o colapso de seus esforços para formar um governo populista na Itália nem sobre a indicação do economista Carlo Cottarelli para liderar um governo politicamente neutro, até que a próxima eleição seja realizada.

Ao lembrar sobre a eleição do esquerdista Alexis Tsipras como primeiro-ministro da Grécia, Merkel comentou que naquele caso “também havia muitas questões sobre a mesa, mas no fim nos unimos”. “Nós precisamos lidar com essa tarefa, porque claro que a Itália é um membro importante da União Europeia”, ressaltou. Fonte: Associated Press.