Tornado na Itália afunda iate de luxo: uma pessoa morreu e 7 estão desaparecidas

Um iate de luxo transportando turistas estrangeiros virou e afundou no mar da cidade de Porticello, na província de Palermo, na Itália, na madrugada desta segunda-feira, 19, deixando um morto e sete desaparecidos, sendo seis passageiros e um tripulante. Outras 15 pessoas foram resgatadas com vida.

Dos 22 ocupantes, 10 eram tripulantes e 12 eram passageiros. Eles são de nacionalidades britânica, americana e canadense, segundo a guarda costeira italiana. Os passageiros estariam de férias.

Apesar de estar ancorado, o iate virou às 5h no horário local (por volta da meia-noite segundo o horário de Brasília), após ser atingido por uma tempestade repentina, que incluiu tornados sobre a água. Na manhã desta segunda, o céu estava claro, e o mar estava calmo.

Batizada de Bayesian, a embarcação é de bandeira britânica, possui 56 metros (184 pés) de comprimento e era conhecida por seu incomum mastro de 75 metros (246 pés), um dos mais altos do mundo feito de alumínio. Os sites online o listam para charter (fretamento) por até 195.000 euros (cerca de R$ 1,17 milhão) por semana.

Mergulhadores especializados em águas profundas tentavam acessar o casco, segundo Luca Cari, porta-voz do serviço de resgate italiano. As pessoas resgatadas foram hospitalizadas, porém, não foram passados detalhes do estado de saúde delas. As operações de resgate envolveram helicópteros e barcos das equipes da guarda costeira, do serviço de resgate de incêndio e do serviço de proteção civil.

O iate

O Bayesian foi construído em 2008 pela empresa italiana Perini Navi. Ele possui quatro cabines duplas, uma tripla e a suíte master, podendo acomodar até 12 passageiros, além de acomodações para a tripulação, segundo o Charter World e Yacht Charters. O navio, que anteriormente era chamado de “Salute” quando navegava sob uma bandeira holandesa, tinha um interior elegante e minimalista de madeira clara com acentos japoneses projetados pelo designer francês Remi Tessier, de acordo com descrições e fotos nos sites. (Com agências internacionais).