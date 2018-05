‘Todo mundo joga jogos’, diz Trump sobre cúpula com a Coreia do Norte

“Todo mundo joga jogos”, disse nesta sexta-feira, 25, o presidente dos EUA, Donald Trump, numa referência à cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que foi desmarcada, mas ainda pode acontecer. “Eles querem muito fazer (a reunião), e nós gostaríamos de fazer”, afirmou. Trump disse ser ainda possível que o encontro ocorra no dia 12 de junho.

A declaração do republicano foi feita menos de 24 horas depois de ele cancelar a reunião por meio de uma carta ao líder norte-coreano Kim Jong-un. No documento, Trump acusou Pyongyang de ter emitido declarações com “raiva e hostilidade” contra os EUA.

Mais cedo, ele havia ressaltado que a reação da Coreia do Norte à sua carta fora “produtiva”. O tom de ambos os lados foi menos hostil nesta sexta. A coreia do Norte divulgou uma declaração dizendo que ainda estava “disposta a dar tempo e oportunidade aos EUA” e pediu que o país reconsiderasse as conversações. Fonte: Associated Press.