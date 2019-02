Tivemos diálogo muito produtivo sobre comércio com China no sábado, diz Trump

São Paulo, 24 (AE) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que seu governo e o da China tiveram um diálogo “muito produtivo” no sábado sobre suas divergências comerciais e informou que os contatos continuam. “Conversas muito produtivas ontem com a China sobre comércio. Isso continuará hoje!”, escreveu ele no Twitter.

Trump não deu detalhes sobre eventuais avanços nas negociações. Na sexta-feira, ele havia dito que as duas partes chegaram a um acordo sobre manipulação cambial, sem dar detalhes, dizendo ser “mais provável que um acordo com a China aconteça do que não aconteça”. Na mesma ocasião, Trump havia informado que o vice-premiê chinês Liu He seguiria em Washington por mais dois dias para seguir conversando.

Neste domingo, Trump também comentou na rede social que viajará na segunda-feira para Hanói, no Vietnã, para uma cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un. Ele agradeceu o apoio do presidente da China, Xi Jinping, nesses contatos, e disse que Kim sabe que a Coreia do Norte pode, se abandonar as armas nucleares, conseguir um crescimento rápido, tornando-se logo uma potência econômica.