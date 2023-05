Mundo Tiroteio em shopping no Texas deixa vítimas; atirador teria sido morto pela polícia

Autoridades policiais norte-americanas afirmam que houve um tiroteio em um shopping no centro-norte no Texas, perto de Dallas, nos Estados Unidos. A emissora de televisão WFAA-TV informou que a polícia no local disse que havia várias vítimas, incluindo crianças. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou pessoas correndo em um estacionamento, enquanto tiros podiam ser ouvidos. Segundo a WFAA-TV, o atirador foi morto pela polícia.

O incidente ocorreu no Allen Premium Outlets, localizado em Allen, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. O Departamento de Polícia de Allen pediu às pessoas que evitassem a área até novo aviso. O shopping fica ao ar livre e tem cerca de 120 lojas.