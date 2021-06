Tiros atingem helicóptero em que viajava presidente da Colômbia

O helicóptero no qual viajava o presidente da Colômbia, Iván Duque, foi atacado nesta sexta-feira, 25. O mandatário não foi atingindo, e fez um pronunciamento após o pouso afirmando que não será “amedrontado por violência atos de terrorismo”. O presidente indicou que a “Colômbia é um estado forte”, e que seguirá “trabalhando todos os dias” apesar das ameaças.

Duque fez ainda um chamado para as forças de seguranças “irem atrás” dos responsáveis pelo ataque. “Nossas instituições estão acima das ameaças”. O atentado ocorreu próximo da cidade de Cúcuta, e contava com outras autoridades do governo. Segundo o presidente, a perícia do piloto foi fundamental para evitar maiores danos.

“Seguiremos fortes enfrentando a criminalidade”, afirmou Duque, citando organizações que operam no país. Segundo jornal colombiano El Tiempo, tiros de fuzil foram disparados contra a aeronave, com três atingindo o objeto. No momento, há operações na região de Camilo Daza, de onde teriam partido o ataque.